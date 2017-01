Procuradora nega denúncias de que Dona Iris estaria despachando do Paço

Ana Vitória Caiado afirmou que já viu a primeira-dama na sede da Prefeitura de Goiânia, mas nunca tomando decisões administrativas

A procuradora-geral do município, Ana Vitória Caiado, negou, em entrevista ao Jornal Opção, ter conhecimento das denúncias de que a primeira-dama Iris Araújo (PMDB) estaria despachando direto do gabinete do vice-prefeito. Peemedebistas acusam a ex-deputada federal de nomear secretários e tomar decisões administrativas em nome da prefeitura.

Segundo Ana Vitória, nada chegou ao seu conhecimento e nenhuma denúncia formal foi apresentada. Sem negar que Dona Iris esteja constantemente no Paço, ela afirmou que despacha diariamente com o prefeito e que nunca a viu trabalhando como se fosse a “vice-prefeita do município”, como acusaram alguns colegas de partido de Iris.

“Algumas vezes ela está lá, mas no sentido de receber as pessoas, de parabenizar por eleição, essas coisas”, afirmou ela. Questionada se iria pedir que ela desocupasse o gabinete caso a denúncia procedesse, Ana Vitória disse apenas que precisaria de uma representação concreta para poder tomar as providências.