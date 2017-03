Procon Goiás apreende quase uma tonelada de frango com validade adulterada

Produtos da marca Bonasa foram inspecionados durante vistoria em Trindade

O Procon Goiás, em conjunto com Agrodefesa e Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra o Consumidor do Estado de Goiás (Decon), inspecionou uma carga de frangos que apresentava irregularidades nas datas de fabricação e vencimento dos produtos. A abordagem aconteceu em Trindade. Ao todo, foram apreendidos cerca de 932 kg de frango.

Durante a vistoria na tarde de sexta-feira (24) foram verificados pelos fiscais produtos com datas de validade remarcadas, sendo que em alguns constavam duas datas de vencimento.

Outra parte da carga apresentava produtos com data de fabricação ou data de vencimento ilegíveis. Os produtos com as datas adulteradas foram apreendidos pelo Procon Goiás e encaminhados à Agrodefesa para providências cabíveis.

A carga que chegava para abastecer supermercados do município pertence à empresa Bonasa, que foi autuada por infringir as normas de defesa do consumidor e por não garantir informações claras e corretas aos compradores dos produtos.