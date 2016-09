Procon autua 24 concessionárias de veículos em Goiânia

Estabelecimentos estavam desrespeitando a Lei Geral da Precificação, que determina a correta exposição dos preços para consumidores

O Procon Goiânia autuou 24 concessionárias de veículos em Goiânia durante operação que visitou 40 dessas empresas na capital. Não houve apreensão, mas elas foram autuadas por descumprimento da Lei Geral de Precificação, que determina a exposição clara e precisa dos preços dos produtos ao consumidor.

Localizados nos setores Aeroporto, Bela Vista, Pedro Ludovico, Marista, Bueno, Jardim Goiás, Santa Genoveva e Centro, os estabelecimentos terão 10 dias para apresentar sua defesa e podem ser condenados a pagar multas de R$ 600 a R$ 9 milhões.

De acordo com o superintendente do Procon, Fernando Valadares, estas ações são fundamentais para garantir que o consumidor possa avaliar os preços e decidir com clareza sobre sua compra. “O objetivo é facilitar o acesso e garantir o direito à informação do valor real do produto, para que o consumidor seja sempre esclarecido”, destacou.

Ele informou ainda que o órgão disponibilizou ferramentas para garantir que a regra seguirá sendo obedecida. Além de entregar exemplares do Código de Defesa do Consumidor, o Procon também levou placas que informam o número para o qual os clientes podem ligar e denunciar eventuais irregularidades.

O telefone para denúncias é 3524-2942 e os consumidores também podem fazer a denúncia no site do órgão no site da Prefeitura de Goiânia.