Primeiros procuradores concursados da Prefeitura se reúnem com Paulo Garcia

Procurador-geral do município destacou que pela primeira vez em 83 anos Procuradoria funcionará de forma regular

Os primeiros procuradores empossados pela Prefeitura de Goiânia se reuniram nesta segunda-feira (5/9) com o prefeito Paulo Garcia (PT). Paulo parabenizou os advogados que foram empossados no quadro de servidores efetivos e lembrou a importância dos procuradores para a área jurídica da capital. O cargo faz parte do quadro permanente da Procuradoria Geral do Município (PGM).

O prefeito afirmou que os novos procuradores suprem as demandas nas áreas de assistência jurídica da administração, controle interno da legalidade dos atos, análise da aplicação das normas jurídicas, elaboração de pareceres jurídicos, além de oferecer subsídio a estudos e propostas para aperfeiçoamento da legislação da capital.

“As 40 vagas que ofertamos representam um aumento de 93% no quantitativo de procuradores que atuam no município. Além de darmos posse a maior parte desses aprovados, que são profissionais importantíssimos para a gestão da cidade, atendemos a uma demanda reprimida na prefeitura que, pela primeira vez na história, realiza concurso público para essa área”, afirma o prefeito Paulo Garcia.

O procurador-geral do município, Carlos de Freitas, reforçou a importância de se fazer concurso público para a área. “Em 83 anos, a Procuradoria funcionou de forma irregular. Paulo Garcia é o primeiro prefeito da história de Goiânia a dar conformação legal à Procuradoria, algo que começou a ser feito com a organização da Lei Orgânica da Procuradoria, publicada no ano passado, e que foi finalizado com a posse de vocês”, disse aos advogados.

Para ele, a nova formatação resultará em mais qualificação técnica e em melhor atendimento em relação ao serviço prestado. “É um marco para a história da cidade e algo importantíssimo para toda a população”, acrescentou.

A Secretaria Municipal de Administração (Semad) homologou no dia 22 de março a seleção de 40 candidatos dentro do número de vagas disponibilizadas para representação jurídica da administração pública de Goiânia, incluindo outros 120 no cadastro de reserva. Os aprovados foram integrados ao Plano de Carreira e Vencimentos do Cargo de Procurador do Município. (Com informações da Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Goiânia)