Primeiro espaço fixo para food trucks de Goiânia será inaugurado neste sábado (3)

Estacionamento de estande de vendas de empreendimento será espaço para gastronomia e cultura nos próximos 12 meses. Inauguração terá roda de samba

Será aberto neste sábado (3/9) o primeiro espaço fixo para trailers gastronômicos (food trucks e food bikes) de Goiânia.

Chamado de Quintal Food Park, o espaço está localizado no estacionamento de um estande de vendas de um empreendimento, na Rua T-37, ao lado da Academia Athletics, no Setor Bueno.

O espaço vai funcionar de terça a domingo, das 16 horas às 23 horas, e contará com dez food trucks e três food bikes, que vão oferecer opções variadas de comidas e bebidas a preços acessíveis. A entrada é gratuita.

Segundo os organizadores, o Quintal Food Park será uma verdadeira “praça de alimentação ao ar livre”, numa área de 900 m², “unindo o despojamento da comida de rua ao conforto característico dos centros comerciais”.

“Nossa intenção foi criar um espaço aconchegante, onde as pessoas não fossem apenas para comer, mas também para se divertir, ouvir uma boa música e desfrutar da companhia de familiares e amigos”, explica o empresário Eduardo Pacheco, que idealizou o local em parceria com a também empresária Camilla Pacheco.

O local também conta com lavatórios e banheiros, além de brinquedoteca e de um espaço para relaxamento. É ainda “pet friendly”, sendo permitida a entrada de animais de estimação.

Funcionamento

Os food trucks e food bikes participação do espaço seguindo um esquema de rodízio, incluindo itens nacionais e internacionais. Os preços variam entre R$ 10 e R$ 30. Haverá, ainda, atrações culturais.

“Teremos apresentações musicais, palestras, exposições, desfiles e outras atividades para que os clientes possam ter uma experiência gastronômica diferenciada”, completa Pacheco.

No dia da inauguração, neste sábado (3/9), a atração será a roda de samba com o grupo Bogottá, formado pelos músicos Victor Morales, Jullian Stephan e Pedro Santos, que misturam samba carioca, rap nacional, reggae’n’soul e MPB. O público também poderá conferir o grafite do grupo Los Papa Tintas, que fizeram uma intervenção artística no local.

Veja a lista dos food trucks e food bikes que estarão presentes: