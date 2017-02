PRF registra mais de 3 mil autuações em rodovias de Goiás durante Carnaval

Polícia divulgou balanço parcial da operação do feriado; até domingo (26), o número de acidentes foi de 37

A Polícia Rodoviária Federal em Goiás (PRF-GO) divulgou, nesta segunda-feira (27/2), o balanço parcial da Operação Carnaval. Os dados se referem aos três primeiros dias do feriado prolongado — sexta, sábado e domingo (24, 25 e 26).

Segundo a corporação, só até domingo (26), já ocorreram 37 acidentes nas rodovias goianas. No total, 35 pessoas ficaram feridas e outras cinco morreram. A PRF-GO também destacou o número de autuações feitas: 3.140. Destas, 58 foram por alcoolemia do condutor, 188 pelo não uso de cinto de segurança, 15 por transporte de criança fora da cadeirinha e 395 por ultrapassagem proibida.

Os radares flagraram 3.366 irregularidades. A polícia fiscalizou 5.435 pessoas, em 5.183 veículos. Ao todo, 164 automóveis foram apreendidos.

Um dos casos de acidente ocorreu no último sábado (25) e deixou cinco pessoas gravemente feridas. Dois veículos de passeio e uma cegonha se envolveram numa batida na BR-050, em Catalão.

De acordo com o depoimento do cegonheiro, um VW Parati seguia sentido Araguari (MG) – Catalão (GO), quando invadiu a pista contrária. Para evitar uma batida de frente, ele levou o autocarga para o acostamento. Mesmo assim, o VW bateu na roda traseira da carreta e em seguida colidiu frontalmente com o GM Onix.

Com o impacto, dois ocupantes da Parati — o condutor e uma passageira — e três mulheres passageiras do Onix, ficaram gravemente feridos, foram socorridos e encaminhados à Santa Casa de Misericórdia em Catalão, o motorista do Onix saiu ileso.

A polícia encontrou, no interior da Parati, várias latas de cerveja espalhadas e uma caixa de isopor danificada. Não foi possível fazer teste de etilômetro no motorista do veículo, por conta de seu estado físico. (Informações da PRF)