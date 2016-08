PRF prende suspeitos de falsificar documentos para fraudar seguro-desemprego

Em fiscalização de rotina, policiais abordaram trio que carregava várias carteiras de identidade e de trabalho falsas

A Polícia Rodoviária Federal prendeu, na tarde desta quarta-feira (31/8), dois homens e uma mulher suspeitos de falsificar documentos para fraudar o seguro-desemprego. No momento em que foram abordados, os suspeitos estavam com carteiras de identidade e carteiras de trabalho em nome de várias pessoas.

A abordagem foi feita na BR 060, em Goianápolis, cidade da Região Metropolitana de Goiânia. O veículo foi parado para fiscalização de rotina e durante a checagem da documentação, a mulher acabou se identificando com um documento falso e levantou a suspeita dos policiais, que decidiram revistar o carro.

Os agentes encontraram, então, uma bolsa com oito carteiras de trabalho e oito documentos de identidade. A mulher confessou à polícia que faz parte de uma organização criminosa, sendo a responsável por dar entrada no pedido de seguro-desemprego.

Segundo a presa, após conseguir a concessão do benefício, ela recebia uma quantia em dinheiro: cinco parcelas de aproximadamente R$ 1.600,00 para cada benefício. Ela disse ainda que em sua casa, em um bairro de Goiânia, havia uma mala com mais documentos falsificados.

Outra equipe da PRF foi até onde a mulher mora e encontrou mais carteiras de trabalho e identidades falsas. A suspeita afirmou que morava em São Paulo com um rapaz, que a polícia suspeita ser o chefe da organização, e está na capital goiana há cerca de dois meses.

Os dois homens que estavam no veículo são do Maranhão e foram encaminhados, juntamente com a mulher, para a Polícia Federal em Anápolis, onde esperam a chegada dos outros documentos falsificados. O delegado vai investigar o envolvimento dos dois rapazes com a organização criminosa. (Com informações da Assessoria de Comunicação da PRF)