PRF flagra criança de 10 anos pilotando motocicleta na BR-153

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) flagrou no início da tarde deste domingo (12/2) uma criança de 10 anos pilotando uma motocicleta na BR-153, no município de Morrinhos. O veículo ainda estava com documentação vencida e faltava um retrovisor.

Os agentes chegaram até o garoto durante abordagem, quando suspeitaram que o motorista fosse menor, uma vez que apresentava “pequena estatura”. Conforme informações da PRF, o menino ainda transportava a própria mãe na garupa.

A responsável pelo menor informou aos agentes que os dois estavam indo ao encontro de seu marido, que os esperava depois que o carro em que estava ter dado pane em meio a rodovia.

O pai do menor foi multado por ao menos quatro infrações de trânsito diferentes e também foi autuado, juntamente com sua esposa, por colocar em risco a vida do filho.