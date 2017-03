PRF apreende carga de seis toneladas de maconha em Goiás

Carreta transportando a droga trafegava pela BR 060. Apreensão é considerada a maior já realizada em rodovias federais goianas

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu uma carreta que transportava uma carga de seis toneladas de maconha na manhã deste sábado (18/3), na BR 060, perímetro urbano de Rio Verde. Vídeo divulgado pela PRF mostra o momento em que agentes abrem os pacotes e encontram os entorpecentes.

A rodovia estava parcialmente bloqueada para execução de serviços de manutenção em uma passarela no local, quando os agentes que trabalhavam no bloqueio perceberam nervosismo do motorista da carreta ao passar pela barreira.

Ao abordar o autocarga, inicialmente o motorista mentiu que o veículo estava vazio, mas durante fiscalização foram encontrados vários fardos de maconha e em meio a carga de farelo de soja. Segundo o motorista, ele pegou a droga, cerca de seis toneladas de maconha, em Campo Grande e receberia vinte mil reais para entregar a carga em Goiânia.

De acordo com a PRF, a ocorrência foi encaminhada à Central de Flagrantes local.