Presos cerram grades e fogem da Casa de Prisão Provisória de Rio Verde

19 Detentos já foram identificados e são procurados pela polícia

Na madrugada desta terça-feira (31/1), 19 detentos fugiram da Ala A da Casa de Prisão de Provisória de Rio Verde depois de cerrarem as grades e pularem o muro da área reservada para o banho de sol.

Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública e Administração Penitenciária (SSPAP), a ação ocorreu por volta de 4 horas da manhã, quando um dos agentes carcerários que estava de plantão foi acionado para socorrer um dos presos que teria fraturado a perna.

Ao deslocar-se até uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), os presos cerraram as grades de duas celas e, com isso, tiveram acesso ao pátio de banho de sol. De lá, conseguiram pular o muro da unidade.

Diante do ocorrido, outro agente, que também fazia plantão na unidade, ligou para a Polícia Militar, que iniciou as buscas dos foragidos. A direção do presídio já identificou todos os fugitivos e instalou processo administrativo interno no sentido de apurar os fatos e possíveis responsabilidades pela fuga.