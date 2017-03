Preso suspeito de roubar e matar motorista do Uber, em Goiânia

Suspeito confirmou participação no crime, mas afirma que vítima foi golpeada por menor de 17 anos apreendido logo após homicídio

A Polícia Civil apresentou nesta terça-feira (28/03), Carlos Carmesino Santos de Lima, suspeito de participação no roubo e morte do motorista da Uber, Paulo Oliveira da Silva, em março deste ano. A prisão foi efetuada pelo cabo Salgado, do 27º Batalhão da Polícia Militar, que estava em horário de folga.

O suspeito confessou ter participado do crime, mas afirmou que a vítima foi golpeada com uma faca por um menor de 17 anos, apreendido logo após o homicídio. De acordo com as investigações, os dois escolheram a vítima de forma aleatória. “Os dois viram o motorista contando dinheiro e o renderam, amarraram suas mãos e o obrigaram a entrar no veículo”, explicou a delegada Mayana Rezende.

Em depoimento, Carlos afirmou que a vítima teria ofendido o adolescente, dizendo que a faca utilizada para ameaçá-lo o estava machucando. Disse que, no local do crime, amarrou o homem com um “blusão” e, a pedido do menor, teria dado a volta no carro e, em seguida, o adolescente teria aparecido com as mãos sujas de sangue.

O suspeito garantiu que a intenção era apenas levar o carro e não matar o motorista. A versão foi descartada pela polícia. “Se fosse verdade, não teriam levado a vítima ao matagal. Poderiam tê-lo liberado, uma vez que não ofereceu resistência”, declarou a delegada.

O motorista foi abordado na Praça Universitária, em Goiânia, e levado para uma mata no Residencial Aruanã Park, onde foi morto a golpes de faca. Os suspeitos fugiram no carro da vítima para Senador Canedo, onde foram parados por guardas civis municipais que já tinham recebido denúncias sobre o veículo que estava em alta velocidade e assustando moradores.

Carlos conseguiu fugir e o menor apreendido revelou onde o corpo da vítima havia sido deixado. No carro, foram encontrados documentos e várias garrafas de bebidas alcoólicas.

Após a prisão, Carlos confessou ter responsabilidade por outro homicídio, cometido em 2013, em Senador Canedo. À época, ele tinha 14 anos e afirma ter sido ameaçado pela vítima – que o imaginava como concorrente no tráfico de drogas. (Com informações da Secretaria de Segurança Pública e Administração Penitenciária)