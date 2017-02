Presidentes das Apaes goianas tomam posse nesta sexta-feira

Solenidade será realizada no Garden Hotel, na Avenida Goiás, e contará com as presenças da presidente nacional das Apaes e do presidente da Feapaes no Estado

A Federação das Associações dos Pais e Amigos dos Deficientes (Feapaes) de Goiás realiza nesta sexta-feira (17/2), a partir das 8 horas, a diplomação e posse dos presidentes das Apaes goianas para o triênio 2017-2019. A cerimônia será realizada no Garden Hotel, na Avenida Goiás, Centro da capital, e contará com as presenças da presidente nacional das Apaes, Aracy Ledo, e do presidente da Feapaes no Estado, Wagner Benevides.

Além da posse dos presidentes, a programação da solenidade ainda vai incluir deliberações sobre projetos e programas a serem desenvolvidos e tem o objetivo de fortalecer os vínculos entre as entidades no Estado, para possibilitar o intercâmbio, a troca de experiências e a melhoria dos serviços prestados.

Criada em 1954, no Rio de Janeiro, com o objetivo de promover a atenção integral à pessoa com deficiência intelectual e múltipla, a Rede Apae está, hoje, presente em mais de 2 mil municípios em todo o território nacional e atende um público de cerca de 250 mil pessoas diariamente. Em Goiás, a entidade está presente em cerca de 50 municípios, de todas as regiões.

A Apae é uma rede sem fins lucrativos que se dedica a defesa de direitos e prestação de serviços à pessoa com deficiência. Para isso, as unidades precisam contar com equipes multiprofissionais, com pedagogos, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, assistentes sociais. Em alguns casos, é preciso também prestar auxílio às famílias de alguns de seus atendidos.

As Apaes contam principalmente com a mobilização da sociedade para a realização do trabalho. É possível filiar-se, fazer sua doação ou se candidatar para ser um parceiro por meio do site apae.com.br.