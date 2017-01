Presidente elenca avanços do Detran-GO no último ano

Série de novidades, como descentralização e digitalização dos serviços, extinção de taxas, emplacamento em 24 horas foram implantadas

Uma série de mudanças foram implementadas no Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO) visando aprimorar a qualidade do atendimento ao cidadão. A afirmação é feita pelo presidente Manoel Xavier Ferreira Filho, que avalia como positivo o balanço de seu primeiro ano à frente da autarquia.

“Em 2016, adotamos mudanças visando atingir o máximo de eficiência na qualidade dos serviços prestados pelo Detran. Nossa meta é garantir a satisfação do usuário. Por isso, reavaliamos o trabalhado que era executado, corrigimos as falhas e estamos atendendo os anseios do cidadão. Sempre com o foco em uma gestão ousada e moderna, com economia de gastos, transparência e eficiência”, explica Manoel Xavier.

Entre as principais mudanças, está a descentralização dos serviços para melhorar atendimento à população. Serviços como abertura de processo de Carteira Nacional de Habilitação (CNH), transferência de pontuação e de veículo agora podem ser realizados diretamente nas agências do Vapt Vupt. A sede do órgão em Goiânia também passou por melhorias para proporcionar maior agilidade aos atendimentos.

Atualmente, mais de 60 serviços relacionados a veículos e à CNH podem ser realizados diretamente nas 62 unidades do Vapt Vupt em Goiás. É uma forma de descentralizar e desburocratizar o atendimento da sede do Detran, no Setor Cidade Jardim, em Goiânia, diminuindo as filas e o tempo de espera.

Sob comando do presidente Manoel Xavier, o Detran-GO também já extinguiu o total de 21 taxas em 2016. A de valor mais alto, que chegava a R$ 261,27, era referente à reciclagem para instrutor, examinador de trânsito, diretor geral/ensino de CFC nas categorias A, B ou AB.

Outro avanço engloba a sinalização levada pelo Detran-GO a mais de 150 municípios, desde o ano passado. Em ação inédita no país, o governo de Goiás implantou mais de 15 mil placas e 200 mil metros de sinalização no interior do Estado.

Serviços online

Lançado em setembro de 2016, durante a Semana Nacional de Trânsito, o novo site do Detran foi criado para facilitar o atendimento ao usuário. Apenas na primeira quinzena de setembro, o domínio registrou mais de 1,8 milhão acessos.

Uma das novidades do novo site é o Assistente Virtual 24 Horas. Com inteligência artificial, o serviço tem capacidade para esclarecer mais de 400 dúvidas do internauta. O assistente pode auxiliar não só os goianos, mas todos que tiverem dúvidas gerais sobre trânsito, pois foram disponibilizados conteúdos sobre legislação e educação. Para utilizar a ferramenta, basta acessar o site e pedir a ajuda do “Beto”, “Cora” ou “Tina”.

A iniciativa do governo de Goiás, por meio do Detran-GO, facilitou a vida do cidadão, que hoje pode realizar os mais variados serviços com apenas um clique. O novo portal oferece, informa, centenas de opções de serviços relacionados à CNH, como consulta ao processo, pré-cadastro para 1ª habilitação, 2ª Via de CNH, agendamento de reteste LT/PD, consulta de pontuação, transferência de pontuação, resultado da prova eletrônica, assim como agendamento de vistoria registro de contrato, retirada de boleto de IPVA e Licenciamento, entre outros.

Melhorias nas Ciretrans

Para modernizar o atendimento e oferecer maior conforto, mais de 70 intervenções foram realizadas em prédios, mobiliário, layout e redes elétricas e lógicas em todo o estado. As Circunscrições Regionais de Trânsito (Ciretrans) de Anápolis, Caldas Novas, Ceres, Firminópolis, Goianésia e Posse, por exemplo, ganharam novas sedes.

A mudança nos espaços físicos foi inspirada no modelo de atendimento Vapt Vupt e tiveram todo o mobiliário readequado. As Ciretrans de Goianira, Nazário, Planaltina, Silvânia e Água Limpa também tiveram seu funcionamento deslocado para prédios mais modernos, mais confortáveis e com climatização. Já as Ciretrans de Anicuns, Crixas, Itapuranga, Jaraguá, Jataí, Jussara, Nerópolis, Orizona, Piracanjuba, Sanclerlância e Silvânia passaram por reforma e ganharam novo mobiliário e tiveram suas redes elétrica e lógica substituídas.

Descentralização e empresários

Dentro de um plano de ações que busca garantir maior comodidade aos usuários, desde o início do ano mais de 60 serviços relacionados a veículos e à Carteira Nacional de Habilitação (CNH) passaram a ser oferecidos diretamente aos usuários nas unidades Vapt Vupt do Detran em Goiânia e no interior do Estado, que teve ampliado o seu número de guichês e unidades.

Criado no início de novembro dentro da unidade Padrão Vapt Vupt do Detran, o Vapt Vupt Empresarial destina-se ao atendimento exclusivo de pessoas jurídicas (empresários, concessionárias, frotistas, revendedores de veículos, financeiras, despachantes, Centros de Formação de Condutores, credenciados, clínicas, médicos e psicólogos, permissionários, leiloeiros, entre outros). Pelos guichês do Espaço Empresarial passam, em média, cerca de 420 pessoas diariamente.

Outra facilidade apresentada foi o atendimento agendado. Desde o início do ano, está disponível no site serviço de agendamento. O usuário escolhe o dia e a hora mais conveniente e ainda é possível saber quais os documentos necessários apresentar para realizar o serviço desejado. No dia escolhido, basta comparecer à unidade, que o usuário será chamado pelo nome no painel de atendimento no horário marcado.

O Atendimento Expresso do Detran, localizado no antigo Balcão de Informações da sede. O espaço foi transformado em um ambiente climatizado, com sala de espera com cadeiras, seis guichês para atendimento normal e preferencial. É destinado para serviços rápidos, que antes os usuários tinham de esperar na mesma fila que os atendimentos mais complexos.

Emplacamento e provas

Quem adquirir veículo zero-quilômetro em Goiânia terá o veículo emplacado dentro da concessionária em até 24 horas. Caso a compra seja finalizada até às 10h da manhã, o serviço será realizado no mesmo dia. A medida, que começou a vigorar em novembro, é resultado da rodada de reuniões que o Detran-GO vem realizando com parceiros e permissionários com o objetivo de simplificar os procedimentos de veículos e habilitação, visando facilitar o acesso do cidadão aos serviços e melhorar a qualidade do atendimento prestado.

A padronização das pistas integra uma série de ações do Detran-GO que buscam elevar a qualidade da formação do condutor, de forma a prepará-lo para enfrentar com segurança as adversidades do trânsito, contribuindo para a queda dos índices de acidentes. O novo modelo de pista busca reproduzir, ao máximo, situações que o condutor encontrará no dia a dia, respeitando os limites imposto pela Conselho Nacional de Trânsito (Contran). O circuito de motocicleta, por exemplo, passa a exigir maior habilidade do candidato. Ele terá que fazer trajeto comum, rampa e transitar por uma área de desenvolvimento, que o obrigará a trocar marchas por várias vezes. Já a pista de prova com carros passa a contar com três trajetos alternativos, além da baliza e rampa. Só no momento em que entrar no veículo o candidato à categoria B será informado do caminho a ser percorrido.

Além disso, a pista da sede do Departamento de Trânsito, em Goiânia, foi liberada para os treineiros de domingo a sexta-feira. Durante a semana, ela pode ser utilizada no período noturno, das 18 às 21 horas. No domingo, fica aberta de 8 às 18 horas. Não é cobrada taxa de utilização da pista.