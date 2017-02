Presidente do Senado anuncia reunião com governadores sobre Pacto Federativo

Eunício Oliveira (PMDB) afirmou que objetivo é discutir a proposta para reformar a estrutura de competências, verbas e tributos do país

O presidente do Senado Federal, Eunício Oliveira (PMDB), anunciou que fará uma reunião com os governadores de todo o país na próxima quarta-feira (15/2), para tratar do pacto federativo. Segundo ele, o objetivo é discutir a proposta para reformar a estrutura de competências, verbas e tributos do país e permitir um destravamento na burocracia brasileira.

“Eu disse que nós precisamos reformar, reformar e reformar para destravar a burocracia brasileira, para dar a oportunidade a quase 13 milhões de brasileiros que estão fora do mercado de trabalho”, ressaltou o presidente. Segundo ele, a economia é diretamente afetada pelo pacto.

Eunício disse ainda que, além da pauta econômica, é preciso reformular o regimento, atualizando-o de acordo com a nova realidade brasileira. “Nós temos aqui leis obsoletas, que nos travam aqui muitas vezes e impedem que a gente produza mais. Nosso regimento precisa ser reformado”, afirmou.

O pacto federativo é uma das promessas do governo de Michel Temer (PMDB) que, em seu primeiro pronunciamento oficial, já havia afirmado que discutiria e trabalharia em conjunto com o Congresso Federal para promover mudanças.