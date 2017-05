Presidente do Detran-GO propõe pagamento de multas com cartão e parceladas

Em reunião no Departamento Nacional de Trânsito, Manoel Xavier apresentou demandas do estado

Diretor regional da Associação Nacional dos Detrans (AND) para o Centro-Oeste, o presidente do Detran-GO, Manoel Xavier Ferreira Filho, participou nesta segunda-feira (15/5) de reunião entre a entidade e o Departamento Nacional de Trânsito (Denatran).

O encontro, realizado em Brasília, debateu temas estruturais como a melhoria de comunicação entre os órgãos executivos, a implantação dos simuladores de direção, o Registro Nacional de Infrações e o Maio Amarelo.

Segundo Manoel Xavier, o estreitamento do relacionamento com o Denatran se faz necessário para alinhar o que é determinado pela legislação ao que é exequível aos Detrans, que são os órgãos que tem o contato direto com a população. “Para que possamos aprimorar cada vez mais nossos serviços, precisamos andar em sintonia com o usuário e sempre dentro do que é previsto pela legislação”, pondera.

Durante a reunião, foi apresentado ao presidente do Denatran, Elmer Coelho, a sugestão para que seja criada, pela entidade, uma resolução para possibilitar o parcelamento de multas estaduais, inclusive com pagamento via cartão de crédito. “Se conseguirmos isso, iremos facilitar muito a vida desse condutor que busca ficar adimplente”, ressalta Antônio Carlos Gouveia, presidente da AND.

No encontro, o Denatran enfatizou mais uma vez novamente que o uso do simulador é uma questão de tempo. A obrigatoriedade foi suspensa por liminar.