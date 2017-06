Presidente da Câmara diz que quem frequenta bares de madrugada é “corno ou delinquente”

Vídeo de um homem retrucando a fala do vereador Anselmo Pereira tem repercutido no Facebook e gerado onda de críticas contra tucano

Um vídeo publicado por um usuário do Facebook tem gerado polêmica e inúmeras críticas contra o presidente da Câmara de Goiânia, Anselmo Pereira (PSDB). Na gravação, um homem não identificado aparece em reunião no auditório da Casa de leis, retrucando o tucano, que teria dito que quem frequenta bares é “corno ou delinquente”.

Ao que tudo indica, o episódio ocorreu durante audiência pública, na última semana, que discutiu o projeto de lei que pretende estabelecer horário para o fechamento de bares, lanchonetes e restaurantes em Goiânia.

No vídeo, o homem afirma que ficou muito surpreso com a fala do presidente e retruca o comentário.

“O senhor devia pensar bem, porque meu pai vai ao bar, beber a cerveja dele, eu vou ao bar, e não sou corno, bandido, delinquente, como o senhor diz. O senhor meça as palavras, que quem bebe cerveja não é bandido não”, disse, ao passo que o tucano rebateu: “Eu também bebo, mas não bebo depois das duas da manhã”.

Em posse da palavra, o homem afirma ainda que Anselmo teve oito mandatos para propor uma lei como a sugerida, mas não o fez. “O senhor devia pensar melhor e se retratar. Tem corno que vai para boteco, mas mesmo assim ele é gente, ele vota. Na hora de pedir voto, vai pedir voto para corno”, continuou.

“Aqui fica minha indignação. Estou aqui como prova e vou levar a palavra do senhor para meus vizinhos e comerciantes de que quem vai em bar é corno e delinquente”, finalizou.

O Jornal Opção procurou o vereador Anselmo Pereira, que não negou o episódio, mas preferiu não falar a respeito. Para ele, o assunto é um pormenor e há pautas mais importantes para serem debatidas.