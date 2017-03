Presidente da Câmara defende regulamentação do Uber em Goiânia

Para Andrey Azeredo, é preciso que os vereadores garantam o uso do aplicativo sem promover concorrência desleal para os taxistas

O presidente da Câmara de Vereadores de Goiânia, Andrey Azeredo (PMDB), defendeu, nesta terça-feira (7/3), que a Casa regulamente o Uber na capital. Segundo ele, é preciso respeitar o trabalho dos taxistas, mas, ao mesmo tempo, garantir o funcionamento do novo serviço, sem promover concorrência desleal.

“Minha posição pessoal é pela regulamentação”, afirmou ele. ‘É preciso garantir uma base legal para que essa nova tecnologia funcione na cidade de Goiânia, dando garantia a seus operadores e, acima de tudo, dando ao cidadão o direito de escolha.”

Segundo o presidente, o polêmico projeto de lei que restringe o uso de aplicativos apenas ao serviço de táxi está apto a ir para a segunda votação e, na sua opinião, precisa ser intensamente discutido antes de isso. Para o vereador, a proposta, do jeito que está, é inconstitucional: “Inclusive, tem no processo do projeto um parecer da OAB dizendo isso”.

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), aliás, também se posicionou contrariamente ao projeto por entender que, afirma Andrey, a regulamentação não é competência da Câmara. “Posição que, particularmente, discordo, uma vez que nós não estamos afrontando lei federal alguma, estamos disciplinando como um serviço que é de interesse público e será realizado na nossa cidade.”

“Nosso desejo é que ainda no mês de março nós tenhamos as primeiras discussões formalizadas. Já recebi o representante do 99taxis, da AspertaGYN e da Uber, para que a gente possa, juntamente com os vereadores, e especial com a comunidade, aprofundar o debate e chegarmos a bom termo”, disse ele.