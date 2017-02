Presidente da Assembleia diz que Goiás “entrou no radar” de investidores árabes

Deputado José Vitti acompanha comitiva do governador Marconi Perillo no Oriente Médio

Integrante da missão do governo no Oriente Médio, o presidente da Assembleia Legislativa, José Vitti (PSDB), afirmou que Goiás “entrou no radar” das atenções dos investidores árabes.

O deputado, que também é empresário, disse que as rodadas de negócios se iniciaram a pleno vapor e têm como agenda principal investimentos nas áreas do agronegócio, inovação tecnológica e energias renováveis. “Mas existem outras segmentos que podem emplacar investimentos, como o setor de infraestrutura”, explicou.

“Os empresários árabes estão impressionados com os dados econômicos apresentados pelo governador Marconi Perillo, especialmente quando são informados que as exportações de Goiás multiplicaram-se por 25 e o PIB decuplicou nos últimos 15 anos, passando dos R$ 170 bilhões”, completou.

Uma das prioridades da missão goiana é a captação de investimentos para o projeto do trem-bala entre Goiânia e Brasília.

Além da infraestrutura, mão de obra qualificada e da localização estratégica, Vitti disse que a economia em franco crescimento desperta atenção para Goiás no contexto da América do Sul. “Apesar da crise pela qual passa o nosso país, Goiás apresenta o diferencial de ter uma economia competitiva e ser o estado brasileiro que mais expandiu nos últimos anos”, explicou