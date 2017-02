Presidente da Ahpaceg, Haikal Helou presidirá Câmara do Setor Saúde da Acieg

Segundo presidente da Acieg, presença de Haikal Helou ampliará ações das duas entidades em prol do setor de saúde goiano

O presidente da Associação dos Hospitais Privados de Alta Complexidade do Estado de Goiás (Ahpaceg), Haikal Helou, presidirá, a partir do dia 16 de fevereiro, a Câmara do Setor Saúde da Associação Comercial, Industrial e de Serviços do Estado de Goiás (Acieg). A câmara foi criada recentemente e busca, entre outros objetivos, debater assuntos da área da saúde com outros segmentos do setor produtivo goiano.

Helou explicou que as empresas que contratam serviços médico-hospitalares para seus colaboradores — diretamente ou por meio de operadoras de planos de saúde — precisam conhecer bem essas atividades: saber como funcionam, entender as diferenças e qual a segurança e qualidade do atendimento oferecido aos clientes.

No último dia 19 de janeiro, Haikal Helou participou da reunião de apresentação dos novos membros da diretoria da Acieg e do direcionamento do planejamento estratégico da associação. Essa é a primeira vez que a Ahpaceg participa da diretoria da associação do comércio.

De acordo com o presidente da Acieg, Euclides Barbo Siqueira, a criação da Câmara da Saúde vem fortalecer o trabalho da associação no setor de serviços. Ele lembrou que, nos últimos anos, a associação ampliou a atuação nessa área, oferecendo um maior suporte político, educacional, organizacional ao segmento e trabalhando em conjunto com as entidades representativas do setor.

Siqueira reforçou que a parceria com a Ahpaceg funcionará para ampliar as ações das duas entidades em prol do setor de saúde goiano, “uma referência regional e tem um grande potencial de crescimento”.