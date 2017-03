Presidente da Agehab afirma desconhecer criação de Secretaria da Habitação

Luiz Stival garante não ter sido informado sobre qualquer reforma até o momento

O presidente da Agência Goiana de Habitação (Agehab), Luiz Stival, evita falar sobre a possibilidade de criação da Secretaria de Habitação do Estado. Em entrevista ao Jornal Opção nesta semana, o dirigente colocou panos quentes na situação e informou apenas que, até o momento, não foi informado a respeito.

“A agência tem uma importância muito grande e continuamos com nosso trabalho. A determinação é focar no resultado e essa é nossa posição”, pontuou.

A criação da secretaria atenderia a um pedido do PSB por mais espaço no governo do Estado, sendo o nome do deputado estadual Lissauer Vieira o mais cotado para dirigir a nova pasta. Os planos, entretanto, parecem ter sido minados desde que a presidente do PSB goiano, senadora Lúcia Vânia, resolveu atacar na imprensa a possibilidade de reforma no primeiro escalão.