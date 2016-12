Prêmio da Mega da Virada chega a R$ 225 milhões

Apostas podem ser registradas até as 14 horas do próximo sábado, dia 31

Chega a R$ 225 milhões o prêmio da Mega da Virada, um dos sorteios mais esperados do ano. As apostas podem ser feitas até o próximo sábado (31). O sorteio será realizado a partir das 20h (horário de Brasília), em estúdio de TV em São Paulo (SP), com transmissão ao vivo pela Rede Globo.

A fortuna em disputa, se aplicada em poupança, renderia ao ganhador o equivalente a cerca de R$ 1,4 milhão. Caso o sortudo prefira investir em bens, a bolada é suficiente para comprar 37 imóveis no valor de R$ 6 milhões, ou uma frota de mais de 50 helicópteros.

A aposta simples custa apenas R$ 3,50 e pode ser feita nos volantes especiais da Mega da Virada ou nos volantes comuns da Mega-Sena. Titulares de conta corrente pessoa física na Caixa Econômica Federal podem fazer suas apostas na Mega da Virada pelo computador, tablet ou smartphone utilizando o Internet Banking CAIXA.

A probabilidade de acerto da aposta simples de seis números é de uma em 50 milhões. Já no caso da aposta de 10 números, aumenta para uma em 238 mil.