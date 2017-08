Prefeitura realiza simpósio para discutir logística em Anápolis

A Prefeitura de Anápolis, por meio da Companhia Municipal de Trânsito e Transporte (CMTT), em parceria com a Associação Goiana dos Gestores, Estudantes e Profissionais de Logística de Anápolis (Ageplan), realiza, nos dias 15 e 16, no Teatro Municipal, o 5º Simpósio Goiano de Logística.

Sob o tema “A Engenharia, Arquitetura e Urbanismo na Logística do Transporte em Anápolis”, o evento discutirá o conhecimento logístico em torno do custo/benefício das operações das empresas e sua relação com a qualidade de vida da sociedade.

O evento espera reunir estudantes, arquitetos, engenheiros, técnicos em edificação, dentre outros profissionais. Um dos organizadores do evento, o gerente de fiscalização da CMTT, Aroldo Ferreira, acredita que o seminário irá proporcionar a qualificação e a atualização dos profissionais. “Por outro lado, o conhecimento logístico influencia no planejamento financeiro familiar, equacionando tempo, dinheiro e qualidade de vida”, avaliou.