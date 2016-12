Prefeitura inaugura ponte no Setor Pedro Ludovico

Estrutura de concreto armado faz parte do alongamento da Marginal Botafogo e integra a região do Jardim Goiás no sentido norte e sul

O Prefeito de Goiânia, Paulo Garcia, inaugurou nesta quinta-feira (29/12) a ponte da Rua 1.018, no Setor Pedro Ludovico. A estrutura, de concreto armado, tem 52,5 metros de cumprimento com 20 metros de largura, e ligará a região do Jardim Goiás no sentido norte e sul. Ela começa na Rua 1.018 e termina na Avenida do Comércio, no Jardim Goiás.

De mão dupla, a obra faz parte do projeto de alongamento em 2,2 km da Marginal Botafogo. O objetivo é ligar a Avenida 136 à 2ª Radial. Além disso, o projeto prevê a canalização de 180 metros do Córrego Botafogo e construção de alças de acesso e saída na 2ª Radial. O orçamento total da licitação, vencida pela Construtora Central do Brasil em parceria com a Elmo Engenharia, é de R$ 25 milhões, pagos com recursos federais.

“É um desejo antigo da comunidade, porque cria um corredor de acesso à região sul da cidade”, afirmou Paulo Garcia. Segundo ele, a obra é fundamental para a conclusão do alongamento: “Sem a construção dela, nós não poderíamos jamais, e nem as futuras administrações, dar início à obra do último cruzamento ainda existente ali na 136”.

A gestão de Paulo, no entanto, não conseguiu concluir toda a obra, segundo ele, em decorrência das chuvas. “Não foi possível conclui-las em razão do período chuvoso, porque primeiro nós precisávamos fazer toda a proteção das nascentes do córrego Botafogo. Mas mesmo com o máximo dos esforços pelo Consórcio executor da obra, não foi possível completar, então ficou por concluir a pista da Marginal e as alças”, lamentou.