Prefeitura estima que já cobriu 98% dos buracos de Anápolis em 2018

Serviço demandou 12 mil toneladas de massa asfáltica

A Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos informou, por meio de nota, que já cobriu 98% dos buracos encontrados nas ruas de Anápolis nos primeiros meses deste ano. A estimativa é de que foram consumidas 12 mil toneladas. Para se ter ideia da dimensão do material utilizado, o volume daria para asfaltar 24 quilômetros de rua ininterruptamente.

Três motivos levaram a quantidade excessiva de buracos encontrados pelas ruas do município no início do ano: excesso de chuva, má qualidade do asfalto e, sobretudo, falta de manutenção.

Depois do momento crítico, as equipes da secretaria agora trabalham para fechar o restante dos buracos, concluir serviços prestados pela Saneago, além de realizar manutenção.

“Cerca de 80% das ruas da cidade apresentavam buracos e chegamos a trabalhar com 11 equipes. Agora estamos com seis equipes distribuídas pela cidade”, resume o secretário Vinícius Alves.