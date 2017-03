Prefeitura divulga edital e inicia convocação de concursados da Educação

Foram chamados inicialmente 660 aprovados no concurso homologado no final do ano passado; prefeitura ainda divulgará cronograma para novas convocações

Foi publicado na edição do Diário Oficial do Município (DOM) desta quinta-feira (16/3) o edital de convocação 001/2017 que chamou a primeira parte dos aprovados em concurso da Educação homologado no final do ano passado.

Foram convocadas 660 pessoas para os cargos de pedagogo, assistente administrativo educacional, agente de apoio educacional e auxiliar de atividades educativas. Quem foi chamado tem até 30 dias para apresentar a documentação necessária para a nomeação.

Após serem nomeados, os candidatos devem tomar posse de seus cargos em até 30 dias, contados a partir da publicação do decreto de nomeação no DOM.