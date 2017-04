Prefeitura de Valparaíso participa da apresentação do Cartão Reforma

Durante evento realizado em Goiânia (GO), o Ministério das Cidades apresentou o Cartão Reforma para 87 municípios goianos, entre eles Valparaíso de Goiás. A cidade está habilitada para participar da primeira etapa do programa federal.

A previsão é de que o programa seja sancionado nos próximos dias pelo presidente Michel Temer, beneficiando cerca de 16 mil famílias no estado de Goiás. Segundo o governo estadual, a apresentação, em caráter de treinamento para prefeitos municipais, foi definida pelo governador Marconi Perillo com o Ministério das Cidades.

Entre os critérios estabelecidos para acesso ao Cartão Reforma estão moradias com adensamento excessivo, sem esgotamento sanitário e sem banheiro exclusivo.

A iniciativa do governo federal é tratada como o primeiro treinamento para os municípios operacionalizarem o programa e deve entrar em funcionamento em maio próximo. O objetivo é combater o déficit habitacional qualitativo.

De acordo com o prefeito Pábio Mossoró (PSDB), o Cartão Reforma é um instrumento de extrema importância, que disponibilizará linha de crédito para muitas famílias, trazendo mais dignidade e melhorias para suas moradias. “Esse programa contemplará aqueles que sonham com uma casa mais estruturada e confortável. Com a chegada do Cartão Reforma tudo isso se tornará viável”, opinou.

A solenidade contou com a apresentação do Diretor de Melhoria Habitacional do Ministério das Cidades, Álvaro César Lourenço. Participaram também o prefeito de Valparaíso, Pábio Mossoró; o secretário de Desenvolvimento e Infraestrutura Urbana, Antonio Reis; o vice-governador de Goiás, José Eliton; além de associações representativas dos prefeitos de municípios goianos, deputados e técnicos municipais.