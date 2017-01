Prefeitura de Goiânia renova contratos de temporários da Educação de 2013 e 2014

Secretário Marcelo Costa determinou que contratos que ainda estejam vigentes possam ser prorrogados por mais um ano

O secretário de Educação de Goiânia, Marcelo Costa, baixou portaria nesta sexta-feira (20/1) determinando a prorrogação, por até mais um ano, dos contratos temporários de servidores municipais da Educação de 2013 e 2014 que ainda estejam vigentes.

A decisão publicada no Diário Oficial do Município altera a portaria publicada na última terça-feira (17), que renovou os contratos dos temporários chamados em 2015. As justificativas se baseiam em um “erro material” na redação do contrato — celebrado pela gestão do ex-prefeito, Paulo Garcia (PT).

Assim, Marcelo Costa alterou uma cláusula que previa apenas um ano de duração do contrato, permitindo a prorrogação por mais um. Os últimos convocados pelos contratos de 2013 e 2014 foram chamados, respectivamente, em setembro de 2015 e abril de 2016. Desse modo, eles podem continuar trabalhando até setembro de 2017 e abril de 2018.

Segundo a representante de uma comissão formada com o objetivo de negociar com a gestão Iris Rezende (PMDB), advogada Thaís Moraes, a decisão pegou os concursados de surpresa. O concurso da educação foi aberto em março do ano passado e homologado em setembro.

Entre as mais de 4,7 mil vagas abertas à época estavam: agente de apoio educacional; assistente administrativo educacional; auxiliar de atividades educativas, bem como para professores de diversas áreas.

Em nota enviada na última terça-feira, a Secretaria Municipal de Educação e Esporte (SME) garantiu ao Jornal Opção que não “optou” por renovar os contratos temporários, mas que essa era a única saída para garantir o início do ano letivo.