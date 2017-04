Prefeitura de Goiânia multa Villa Mix em R$ 10 mil por poluição sonora

Evento ocorreu no dia 6 de setembro, no estacionamento do Estádio Serra Dourada

A organização do festival Villa Mix 2015 foi autuada pela Agência Municipal do Meio Ambiente (Amma) por poluição sonora. O evento ocorreu no último dia 6, no estacionamento do Estádio Serra Dourada, em Goiânia.

De acordo com a pasta, a fiscal responsável pelo monitoramento do festival lavrou auto de infração no dia da festa por detectar poluição nos três pontos em que foi realizada medição do nível de intensidade sonora. A multa estabelecida foi no valor de R$ 10 mil.

A edição deste ano do Villa Mix chegou a ser alvo de fiscalização da Prefeitura de Goiânia por exploração comercial do estacionamento do Serra Dourada, sem o devido pagamento de imposto. Ao Jornal Opção, a assessoria da P9 Promoções e Produções Artísticas, que organiza o evento, garantiu que todas obrigações tarifárias foram cumpridas.

