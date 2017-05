Prefeitura de Aparecida de Goiânia é premiada por soluções inovadoras

Premiação será realizada em Curitiba, onde prefeito Gustavo Mendanha recebe três condecorações

O prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha (PMDB), recebe nesta terça-feira (23/5) o Prêmio InovaCidade 2017, oferecido pelo Instituto Smart City Business America. A entrega será realizada durante a 5ª edição do Smart City Business America Congress & Expo (SCBAC&E), que este ano é realizado em Curitiba (PR).

Aparecida será premiada em três categorias: Tecnologia e Inovação; Sociedades Inteligentes; e Cidades Colaborativas e Sustentáveis.

O prêmio conferido ao município é pelo projeto Soluções Urbanas para Cidadãos Inteligentes, idealizado pelo prefeito Gustavo Mendanha, que já começa a ser implementado. “Vamos lançar o projeto nos próximos dias, mas algumas de suas diretrizes já estão em andamento, como a distribuição dos kits de TV digital e o detalhamento de governança das ferramentas tecnológicas para aprimorar tomada de decisão”, explicou o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação de Aparecida, professor Cleomar Rocha.

Cleomar, que já está em Curitiba para a apresentação do projeto durante uma palestra, explica que ele é organizado em seis programas, prevendo as especificidades de cada área, mas priorizando Educação, Saúde e Segurança. Dentro desses seis programas, foram estabelecidos 36 sub-projetos. “O objetivo central é o empoderamento do cidadão e a desburocratização dos processos da Prefeitura, a partir dos sistemas de tecnologia”, completou.

Esse empoderamento e desburocratização deve ocorrer conectando o cidadão e os serviços. “Os cidadãos terão fluxos mais ágeis de conectividade e, por parte da Prefeitura, teremos um processo mais ágil de atendimento das demandas sociais, inclusive a disponibilização de internet em vários pontos da cidade”, acrescentou, explicando ainda que a Secretaria de Ciência e Tecnologia é responsável por coordenar todas as ações a serem implementadas, mas que o projeto é pensado de forma integradas por todos os órgãos que compõem a administração de Aparecida.

Smart City Business America Congress

O SCBAC&E tem como objetivo promover a troca de informações e o debate de temas de interesse para os gestores, apresentando alternativas e soluções inteligentes para os desafios das cidades modernas e ainda facilitando o encontro entre os protagonistas dos setores públicos e privados. Por isso, o evento reúne palestrantes de diversos países do mundo, líderes empresariais, prefeitos e demais governantes.

Segundo o presidente do Instituto Smart City Business Americ, Leopoldo de Albuquerque, Aparecida tem se destacado nesse aspecto, por isso foi convidada a apresentar e debater suas experiências exitosas durante o evento. “A cidade tem se destacado em muitas frentes com ações protagonistas que podem contribuir para uma melhoria considerável da qualidade de vida das cidades”, avaliou.

Oportunidades

A participação dos gestores de Aparecida no congresso se dará em diferentes momentos, onde todos os gestores participantes terão oportunidade de ampliar seus conhecimentos e iniciar novas parcerias em prol de suas cidades.

Estão previstas: Reuniões com Ministérios das Cidades, MDIC e MCTIC, para discutir pautas de interesse desses ministérios; Encontro de Prefeitos e CEOs, onde serão discutidas alternativas de investimentos nas cidades, sem necessidade de endividamento, e mapeamento de oportunidades de parcerias entre empresas e municípios; Reuniões com Bancos Financiadores, como a diretoria do BNDES e presidente da CEF, para tratar da regulação, desburocratização e agilização dos processos e operações de investimentos nas cidades; e o Debate de Prefeitos. Nesse momento, o secretário e o prefeito apresentarão peculiaridades sobre a gestão de Aparecida e suas experiências.