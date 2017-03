Prefeitos goianos elogiam programa de investimentos de Marconi

Administradores de cidades do estado agradeceram o governador pelas verbas que, apontam, serão utilizadas principalmente em obras infraestruturais

Durante cerimônia de anúncio do programa Goiás na Frente, na manhã desta quinta-feira (30/3), prefeitos de alguns municípios goianos elogiaram o envio de verbas do governo estadual às cidades que comandam. Para eles, o dinheiro extra em tempos de dificuldade financeira vai ser fundamental principalmente para obras infraestruturais.

O prefeito de Trindade, Jânio Darrot (PSDB), destacou que as perspectivas com as verbas são “animadoras”. “Em um momento de crise, o governador estende a mão para que possamos, em parceria, construir mais asfalto nos bairros que ainda não têm e recapear as vias públicas de Trindade”, afirmou ele.

Segundo Jânio, o contrato firmado é de R$ 5 milhões e as obras infraestruturais começaram em breve, provavelmente em maio, após o período chuvoso. O mesmo valor também será recebido pela cidade de Goiás, comandada pela prefeita Selma Bastos (PT), que já adiantou que o destino da verba também é a pavimentação asfáltica.

“Mais uma vez o governador Marconi demonstrando seu olhar carinhoso para a primeira capital do estado, patrimônio da humanidade. Já fizemos investimentos de R$ 26 milhões na cidade histórica e o governador também retomou conosco de término das obras”, disse ela. Assim como Selma, o prefeito de Quirinópolis, Gilmar Alves (PMDB), elogiou o repasse mesmo às cidades cujos prefeitos não são do PSDB.

Para Gilmar, a atitude mostra que a preocupação do governador é em ajudar os municípios: “Nós sabemos que todos eles têm sua demanda, sua necessidade, e que o governo do Estado que arrecada em todos os municípios, tem responsabilidade. Independente de partido político, o governo está destinando parte dos recursos da venda da Celg em hora muito oportuna, em que estamos com queda de arrecadação e a população cobra muito aquilo que ela realmente precisa”, elogiou.

Além de utilizar parte dos recursos para a recapagem asfáltica, o prefeito também pretende investir na saúde pública com o dinheiro. Já o prefeito de Hidrolândia, Paulinho Sérgio (PSDB), quer construir uma escola e usar o restante da verba para asfaltar ruas na cidade.

“É um programa maravilhoso que vem de encontro aos anseios de nós prefeitos, que estamos precisando dos recursos para os nossos municípios, que são pequenos”, declarou. “O governo de Goiás tem demonstrado um carinho muito grande pelos prefeitos e agradeço por estar nos ajudando e ajudando o povo a ter esses benefícios.”