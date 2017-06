Prefeitos do PP pedem que Balestra reveja decisão de aposentadoria política

Issy Quinan e Abelardo Vaz se reuniram com deputado federal para convencê-lo de disputar mais um mandato de deputado federal

Os prefeitos Issy Quinan, de Vianópolis, e Abelardo Vaz, de Inhumas, ambos do PP, se reuniram, nesta terça-feira (27/6), com o deputado federal Roberto Balestra (PP) para pedir que ele reveja a decisão de não disputar mandato em 2018.

Como noticiado com exclusividade pelo Jornal Opção, o líder pepista anunciou oficialmente a aliados no último fim de semana que se aposentará politicamente. Balestra explicou que discorda do modo como o senador Wilder Morais vem conduzindo o PP e, por isso, a forma de explicitar a divergência é não disputar a reeleição.

Representando os prefeitos do partido, Issy Quinan e Abelardo Vaz pediram para que o parlamentar reconsidere a posição. A tese dos dois é que os municípios sairão prejudicados com sua ausência no Congresso. Com oito mandatos, Balestra tem “extensa ficha de benefícios entregues ao estado de Goiás”.

Após o encontro, os dois prefeitos saíram confiantes.