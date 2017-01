Prefeitos do Entorno elogiam atuação de Lêda Borges na Secretaria Cidadã

Sete gestores de grandes cidades da região afirmam que a ex-secretária é “competente, dedicada, leal e companheira”

Sete prefeitos do Entorno de Brasília encaminharam ao Jornal Opção uma carta-elogio ao trabalho desenvolvido pela ex-secretária e deputada estadual, Lêda Borges, à frente da Secretaria Cidadão do estado de Goiás.

Os prefeitos de Luziânia, Cristóvão Tormin (PSD); Águas Lindas de Goiás, Hildo do Candango (PSDB); Valparaíso de Goiás, Pábio Mossoró (PSDB); Cidade Ocidental, Fábio Correa (PRTB); Santo Antônio do Descoberto, Adolpho Von Lohrmann (PMDB); Planaltina de Goiás, Dr. Davi (Pros); Cristalina, Daniel do Sindicato (PSB), escrevem que o trabalho “eficiente e competente” de Lêda Borges proporcionou a ampliação dos programas sociais na região.

Os mandatários — que juntos, representam mais de 500 mil goianos — citam como exemplos o Renda Cidadã e o Ação Cidadã, bem como a criação do projeto Jovem Cidadão do Entorno. “Nos sentimos bem representados com Lêda Borges compondo o primeiro escalão do governo estadual, sendo ela competente, dedicada, leal e companheira”, arremata.

