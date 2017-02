Prefeitos articulam implantação de polo industrial no Entorno

Pábio Mossoró, de Valparaíso, e Fábio Corrêa Lima, de Cidade Ocidental, se reuniram com deputada Lêda Borges e presidente da Codego, Júlio Vaz, para discutir projeto

Os prefeitos de Valparaíso de Goiás e Cidade Ocidental, Pábio Mossoró (PSDB) e Fábio Corrêa (PRTB), se reuniram, na manhã desta terça-feira (8/2), com o presidente da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás (Codego), Júlio Vaz, para discutir sobre a implantação de um distrito industrial no Entorno Sul de Brasília.

Apresentado pela deputada estadual e liderança da região, Lêda Borges (PSDB). o projeto foi autorizado pelo governador de Goiás, Marconi Perillo (PSDB),que tem “total interesse” em implementá-lo, ainda no ano passado.

Durante o encontro, Fábio Corrêa explicou que já está aprovada a criação de um distrito em Cidade Ocidental e a área — de aproximadamente 150 hectares — já foi definida. São dois terrenos particulares, cujos proprietários serão convidados a discutirem a parceria junto ao governo.

“Um balcão de negócios que poderá beneficiar 3 milhões de pessoas. O polo irá beneficiar não só Ocidental e Valparaíso, mas toda a região, que tem todas as condições de ser um grande corredor econômico do estado”, explicou o prefeito.

O presidente da Codego se mostrou muito interessado no projeto e contou que empresários do Porto Seco de Santa Maria reclamam que o governo de Brasília engessou a legislação e empresas estão migrando do DF. “Não tem lugar melhor, tenho certeza que vai gerar benefícios para Goiás e o governador quer que aconteça”, garantiu.

A ideia é que o polo industrial seja misto, de indústrias e de serviços. “Certamente vai fortalecer a economia da Região Metropolitana de Brasília. Valparaíso é uma cidade que não tem áreas destinadas à industrialização, mas com a proximidade de Cidade Ocidental, vai ser beneficiada com mais empregos. Tenho certeza que o polo irá desenvolver todos os municípios do Entorno”, afiançou Pábio Mossoró.

Para a deputada Lêda Borges, o projeto vai beneficiar toda uma região, uma das mais populosas do Brasil, que há anos luta por um distrito industrial: “O Entorno tem uma potencialidade incomparável e a vontade do governador Marconi Perillo é que haja um movimento de desenvolvimento ali. Precisamos pensar na união dos municípios, só assim haverá fortalecimento”.

Além dos dois prefeitos e da deputada estadual, estiveram presentes na reunião nove vereadores de Cidade Ocidental.