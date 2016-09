Prefeito sanciona doação de áreas públicas ao MP e Tribunal de Contas dos Municípios

Doações de áreas localizadas no Park Lozandes e no Jardim Goiás vão viabilizar a construção de uma nova sede do Ministério Público e melhor estrutura ao TCM-GO

O Prefeito de Goiânia Paulo Garcia (PT) sanciona na próxima terça-feira (6/9), às 9 horas, o projeto de lei de autoria do Poder Executivo Municipal que autoriza a doação de três áreas públicas ao Ministério Público do Estado de Goiás (MPGO), e uma ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás (TCMGO).

Das quatro áreas doadas, três estão localizadas no Park Lozandes, próximo ao Paço Municipal, e são destinadas a construção da nova sede do Ministério Público Estadual. A quarta área, localizada no Jardim Goiás, engloba duas vielas situadas no entorno da atual sede do MPGO, que atualmente é utilizada como estacionamento por servidores e visitantes do órgão.

“A doação dessas áreas será de grande utilidade para essas duas instituições que, atualmente, estão sediadas em estruturas que não comportam o trabalho realizado pelos órgãos. Estamos garantindo, com a doação dessas áreas, que esses órgãos possam continuar realizando um trabalho eficiente e de qualidade para a população goiana”, afirma Paulo Garcia. (Com informações Ascom Prefeitura)

Serviço:

Evento: Sanção da lei que doa áreas públicas municipais ao Ministério Público Estadual e ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás

Data: 06 de setembro de 2016 (terça-feira)

Horário: 09 horas

Local: Gabinete do Prefeito, sito à Avenida do Cerrado, n. 999 – 5º andar – Paço Municipal – Park Lozandes