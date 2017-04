Prefeito Roberto recebe embaixador da Suécia e discute parcerias comerciais

Em encontro, prefeito ressaltou potencialidades do município e garantiu agilidade administrativa na atração de novos investimentos

O prefeito Roberto Naves (PTB) recebeu, nesta quarta-feira (19/4) uma delegação da Suécia liderada pelo embaixador Per-Arne Hjelmborn. O objetivo foi construir uma pauta para Anápolis na relação comercial entre o país e o estado. Esta foi a primeira visita diplomática sueca a Goiás em 15 anos.

No encontro, o prefeito ressaltou as potencialidades do município e garantiu agilidade administrativa na atração de novos investimentos. Roberto Naves mencionou facilidades para a implantação de novas indústrias, ressaltando que a cidade terá, em breve, novos espaços para receber plantas industriais. “Vamos abrir, em Anápolis, um distrito industrial municipal”, adiantou Roberto Naves.

Segundo expectativas da embaixada da Suécia, aproximadamente 70 mil pessoas trabalham em cerca de 200 empresas suecas no Brasil. A maior parte, no entanto, está no eixo Rio/São Paulo, onde estão instalados em torno de 95% dos investimentos. Mas a ideia é reverter este fluxo, diversificando o direcionamento dos investimentos do país escandinavo.

O próprio embaixador confirmou a intenção do governo sueco, dizendo se tratar de uma estratégia na relação bilateral com o Brasil. “Esperamos que os empresários de Goiás e da Suécia possam construir uma agenda de negócios. Vamos trabalhar para isso”, disse.

O presidente da SAAB no Brasil, Bengt Janér, que está acompanhando a transação comercial que envolve a venda de caças da empresa para a Força Aérea Brasileira, também esteve presente. Ele acredita que a vinda das aeronaves para Anápolis deve trazer incremento a economia local.

Também estiveram presentes no encontro a primeira-dama de Anápolis, Vivian Albernaz, o chefe do gabinete militar do governo de Goiás, Adailton Florentino, o secretário estadual de Desenvolvimento Econômico de Goiás, Francisco Pontes, o superintendente executivo de Comércio Exterior do Estado, Willian O’Dwyer, os secretários municipais Vander Lúcio Barbosa (Desenvolvimento Econômico, Agricultura e Turismo) e Erivelson Borges (Cultura), dentre outras autoridades.