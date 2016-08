Prefeito Paulo Garcia entrega fontes luminosas da Praça Cívica

Parte integrante das obras de requalificação do espaço de convivência serão entregues à população em cerimônia nesta quarta-feira (31)

Parte do resgate de um dos ambientes mais tradicionais de Goiânia, o prefeito Paulo Garcia entrega nesta quarta-feira (31) as fontes luminosas da Praça Cìvica. O projeto de iluminação é um atrativo a mais aos frequentadores do local recentemente requalificado e revitalizado.

As obras de requalificação resgataram arquitetura original da praça, com características no estilo art decó, repararam o Monumento às Três Raças, o Pórtico e o Obelisco. Além disso, foram trocados o piso asfáltico por pedra portuguesa, substituídos dois quiosques por novos metálicos e com sanitários acessíveis e criados espaços de convivência para a população, uma ciclofaixa e uma rota acessível em toda a área.

A cerimônia de entrega da fonte está marcada para as às 19 horas e contará também com a presença do governador Marconi Perillo (PSDB) e outras autoridades.

Para a inauguração desta quarta-feira (31), a Secretaria Municipal de Cultura (Secult) programou atrações especiais. Obras do acervo do Museu de Arte de Goiânia (MAG) e de artistas plásticos da Associação Goiana de Artes Visuais e fotografias dos operários que trabalharam na revitalização da Praça Cívica estarão expostas para a apreciação dos visitantes. A partir das 18h, haverá apresentações de música, dança e circo, com o Quarteto do Cerrado da Orquestra Sinfônica de Goiânia, o Circo Laheto e o grupo Hip Hop.

Para o prefeito Paulo Garcia, a obra de requalificação, entregue em outubro de 2015, é um marco na história de Goiânia: “Trouxemos de volta um ambiente acolhedor e mais humano, bem característico da cidade. A nova Praça Cívica mudou a cara do centro e torna-se um dos principais cartões postais da cidade”.

Edilberto Dias, presidente da Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg), pasta responsável pela manutenção e limpeza de toda a praça com o fim das obras, explica que as fontes não foram entregues antes, pois houve atraso na entrega pela empresa que vendeu os itens e porque as fontes ficaram presas na alfândega. “Nos esforçamos e, agora, entregamos ao goianiense o espaço de lazer exatamente como o planejado”, esclareceu Dias, destacando que o local já está sendo utilizado para práticas esportivas, lazer e eventos culturais. (Com informações Ascom Prefeitura)

Veja galeria de fotos da requalificação da Praça Cívica: