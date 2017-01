Prefeito Iris Rezende e os 35 vereadores tomam posse neste domingo (1º)

Decano peemedebista cumprirá seu quarto mandato à frente da capital e tem como grande desafio desenvolver a cidade para além do asfalto

Eleito para seu quarto mandato à frente da prefeitura de Goiânia, Iris Rezende (PMDB) será empossado neste domingo (1º/1) em solenidade às 15 horas no Centro de Eventos da PUC Goiás, localizado no Jardim Mariliza.

Ao lado dos 35 vereadores, o decano peemedebista assume o cargo com grandes desafios, sendo o maior deles conseguir desenvolver a cidade de maneira sustentável e para muito além do asfalto — marca registrada de suas passagens pelo Paço Municipal.

Afastado da gestão pública desde 2010, Iris completou 83 anos em 2016 e prometeu fazer “a melhor administração” de sua vida. Entre os compromissos de campanha, estão a implantação das subprefeituras e colocar todos os postos de saúde funcionando 24 horas por dia.

Nem assumiu ainda e os desafios já se impuseram ao decano peemedebista: perdeu o vice, Major Araújo (PRP), que preferiu ficar na Assembleia Legislativa de Goiás. Ao renunciar ao cargo, acusou o PMDB de censurar e desprezá-lo durante a campanha.

Postergou tanto o anúncio do secretariado que, hoje mesmo, não tem nenhum auxiliar apresentado à sociedade.

No que diz respeito ao Legislativo, a relação com a Câmara Municipal deve ser relativamente tranquila. Apesar de não ter imposto o nome do presidente, ao que tudo indica será seu escudeiro e correligionário, Andrey Azeredo (PMDB). Na teoria, não fez maioria, mas o “blocão” formado pelos novatos e aliados garantirão ao prefeito governabilidade.

Veja abaixo a lista dos vereadores que serão empossados:

1. Jorge Kajuru (PRP): 37.796

2. Dra. Cristina (PSDB): 9.114

3. Vinicius Cirqueira (Pros): 8.582

4. Rogério Cruz (PRB): 8.312

5. Anselmo Pereira (PSDB): 7.504

6. Elias Vaz (PSB): 7.487

7. Carlin Café (PPS): 7.392

8. Alysson Lima (PRB): 7.257

9. Sabrina Garcez (PMB): 7.233

10. Felisberto Tavares (PR): 6.670

11. Welington Peixoto (PMDB): 6.513

12. Paulinho Graus (PDT): 6.452

13. Oséias Varão (PSB): 6.171

14. Izidio Alves (PR): 5.889

15. Kleybe Morais (PSDC): 5.818

16. Clecio Alves (PMDB): 5.415

17. Tiaozinho Porto (Pros): 4.878

18. Priscilla Tejota (PSD): 4.807

19. Lucas Kitão (PSL): 4.499

20. Paulo Magalhães (PSD): 4.482

21. Tatiana Lemos (PCdoB): 4.418

22. Delegado Eduardo Prado (PV): 4.237

23. Andrey Azeredo (PMDB): 4.073

24. Gustavo Cruvinel (PV): 4.066

25. Jair Diamantino (PSDC): 3.889

26. Juarez Lopes (PRTB): 3.753

27. Zander (PEN): 3.501

28. Anderson Bokão (PSDC): 3.479

29. Leia Klebia (PSC): 3.367

30. GCM Romário Policárpio (PTC): 3.185

31. Milton Mercez (PRP): 2.886

32. Cabo Senna (PRP): 2.795

33. Sargento Novandir (PTN): 2.713

34. Doutor Paulo Daher (DEM): 2.511

35. Emilson Pereira (PTN): 2.429