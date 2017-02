Prefeito de Hidrolândia, Paulinho Sérgio troca DEM pelo PSDB

Solenidade na sede do partido, em Goiânia, contou também com a filiação do prefeito Lacerda (Pros) de Sitio D’Abadia

O prefeito Paulinho Sérgio, de Hidrolândia, um dos principais prefeitos eleito pelo Democratas, trocou o partido pelo PSDB do governador Marconi Perillo. A mudança de partido foi oficializada na última terça-feira (31/1) no Diretório Estadual do PSDB de Goiás.

Também filiou-se ao PSDB de Goiás o prefeito de Sitio D’Abadia, Weber Reis “Lacerda”, eleito pelo Pros.

As fichas dos novos tucanos foram assinadas em evento concorrido, na tarde desta terça-feira (31/1), no diretório do PSDB, no Setor Sul, com a participação do presidente do partido em Goiás, deputado federal Giuseppe Vecci, e mais de doze prefeitos, além do deputado federal Sandes Júnior (PP), dos deputados estaduais Iso Moreira e Chiquinho Oliveira, ambos do PSDB; e também do presidente regional do partido, Rafael Lousa.

“Estou assinando uma ficha de filiação de onde eu nunca saí. Porque eu sempre estive junto com a base do governo. Agora, além de fazer parte da base, estou também no mesmo partido do nosso líder maior, o governador Marconi Perillo”, declarou o prefeito Paulinho, que é pré-candidato à presidência da Associação Goiana dos Municípios (AGM).

“Coloquei meu nome à disposição dos prefeitos, até porque venho de um trabalho de quatro anos junto com o presidente [Cleudes] Baré, sempre participando das causas municipalistas”, ressaltou.

O prefeito Lacerda, de Sítio D’Abadia, falou da satisfação em figura nos quadros do PSDB. Ao ressaltar a liderança de Marconi Perillo em Goiás e no Brasil, agradeceu as obras que foram levadas à região Nordeste de Goiás por Marconi e pelo vice-governador José Eliton. “Levo para o meu município a base de um governo sério que pode ajudar ainda mais. Estou com o governador que faz um trabalho bom e sempre fez pelo povo de Goiás, principalmente pelo povo do Nordeste goiano”, declarou.

Depois da filiação, os prefeitos foram recebidos pelo governador Marconi Perillo e pelo vice-governador José Eliton no Palácio das Esmeraldas. “Temos interesse muito grande em fortalecer nossa base, principalmente nosso partido. Então peço que trabalhemos ainda mais para que possamos engrossar nossas fileiras”, declarou Marconi Perillo.

Além dos prefeitos Paulinho e Lacerda, participaram das solenidades os prefeitos Itamar Leão (Sanclerlândia), Laerte Dourado (Jaupaci), Francisco Alves “Júnior” (Terezópolis), Rênis (Itajá), Dr Nélio (S. M. do Araguaia), Adalberto (Paranaiguara), Romes Gomes (Abadia de Goiás), Gil (Cromínia) e Geraldo Antônio (Professor Jamil).