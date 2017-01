Prefeito de Hidrolândia deve se filiar ao PSDB na próxima semana

Paulo Sérgio, o Paulinho, confirmou ao Jornal Opção que aguarda apenas uma definição para deixar o DEM

O prefeito de Hidrolândia, Paulo Sérgio, o Paulinho, deve se filiar ao PSDB na próxima semana. Em entrevista ao Jornal Opção, ele revelou que está apenas concluindo “as últimas definições” junto ao presidente estadual Giuseppe Vecci para deixar o DEM.

Apesar de ter sido eleito em 2012 e reeleito em 2016 pelo DEM do senador Ronaldo Caiado, Paulinho sempre esteve mais próximo do governador Marconi Perillo (PSDB). Justamente por isso deixará o partido para compor a base aliada.

Candidato à presidência da Agência Goiana de Municípios (AGM), ele elogia a atuação de Marconi e José Eliton à frente do governo de Goiás. “Agradeço demais ao governador e vice-governador por tudo que fizeram por Hidrolândia e ao estado, estamos muito felizes com eles, trabalham de maneira uniforme para todas as regiões”, explicou.

Sobre sua candidatura, garante que está no páreo e tem mais de 140 prefeitos ao seu lado. “Trabalhei quatro anos junto ao presidente Baré naquela associação e não posso abrir mão de colocar meu nome à disposição dos prefeitos para continuar nessa luta. A chapa está pronta, estou apenas esperando o dia 2 para registrá-la para lutar muito”, arrematou.