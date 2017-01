Prefeito de Aragarças, José Elias declara apoio a Márcio Ceciliano pelo comando da AGM

Ex-pré-candidato renunciou ao pleito e decidiu ficar do lado do prefeito de São Miguel do Passa Quatro, que tem apoio de outros três ex-postulantes

Na disputa pela presidência da Associação Goiana de Municípios (AGM), os prefeitos de Hidrolândia e São Miguel do Passa Quatro — Paulo Sérgio de Rezende, o Paulinho (DEM), e Márcio Cecílio Ceciliano (PSDB), respectivamente — continuam fazendo articulações em busca de apoio.

O prefeito de Aragarças, José Elias Fernandes (PROS), ex-pré-candidato ao comando da associação, disse ao Jornal Opção nesta terça-feira (10/1) que abriu mão da candidatura e decidiu apoiar o prefeito de São Miguel do Passa Quatro. Também apoiam Ceciliano três ex-pretensos candidatos: Issy Quinan, do PP de Vianópolis; Kelson Vilarinho, do PSD de Cachoeira Alta; e José de Sousa Cunha, o Cunha (PSDB), de Porteirão.

Do outro lado, Paulinho recebeu apoio de outro postulante à disputa. O ex-presidente da AGM prefeito de Sanclerlândia, Itamar Leão (PSDB), renunciou e declarou apoio ao prefeito de Hidrolândia. Apesar de estar no DEM, Paulo Sérgio também é aliado do governador.

A eleição para a presidência da AGM deve ocorrer em fevereiro.