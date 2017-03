Prefeito de Anapólis corta o próprio salário e de todo o secretariado

Roberto Naves (PTB), o vice Márcio Cândido e todos os titulares terão uma redução de 7% no pagamento e economia será revertida em investimentos

A prefeitura de Anápolis anunciou nesta segunda-feira (27/3) um corte no salário do prefeito Roberto Naves (PTB), do vice-prefeito Márcio Cândido (PSD) e de todos os 18 secretários que compõem o primeiro escalão da administração municipal.

Os cortes são da ordem de 7%, o que na prática significará uma economia de aproximadamente R$700 mil durante os próximos quatro anos. Calcula-se que apenas em 2017, a redução dos gastos será de R$ 140 mil.

A medida, tomada a partir de orientação do Tribunal de Contas dos Municípios (TCM), está em consonância com outras ações da prefeitura de redução de despesas, com o corte no número de secretarias e postos de gerência. De acordo com o prefeito Roberto Naves, o objetivo é trocar os gastos com a máquina pública por investimentos, além de tornar a prefeitura mais ágil, transparente, dentro da Lei de Responsabilidade Fiscal.

“A Prefeitura precisa estar a serviço das pessoas. E com honestidade, transparência e compromisso podemos fazer mais. Num momento em que o país atravessa uma grave crise, precisamos dar o exemplo”, declarou Roberto Naves.