Prefeito assina decreto que “cancela” pactos feitos por outros deuses

Recém-empossado, pessebista Jairo Silveira decidiu reservar seu primeiro decreto para “entregar as chaves da cidade ao Senhor Jesus Cristo”

Jairo Silveira Magalhães (PSB), prefeito recém-empossado da cidade de Guanambi, na Bahia, causou polêmica e ganhou repercussão nacional nesta terça-feira (3/1) após reservar seu primeiro decreto para “entregar as chaves da cidade ao Senhor Jesus Cristo”.

No documento, publicado na edição de segunda-feira (2) do Diário Oficial do Município, Jairo entrega todos os setores da prefeitura ao “altíssimo” e aproveita para cancelar “todos os pactos realizados com qualquer outro Deus ou entidades espirituais”.

Esse foi um dos dez decretos assinados pelo prefeito na edição do dia. Os demais foram de nomeação dos seus secretários. O pessebista foi eleito com 50,85% dos votos válidos (23.989) e tomou posse no domingo (1º). Guanambi tem cerca de 85 mil habitantes e fica no Centro-Sul baiano.