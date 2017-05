Prefeita do RS inova e decide fazer concurso para escolher novo secretário

Após saída do titular da pasta de Gestão Administrativa e Finanças, Paula Mascarenhas, de Pelotas, optou por uma indicação técnica

Paula Mascarenhas (PSDB), prefeita de Pelotas, cidade no Sul do Rio Grande do Sul, decidiu inovar na escolha do titular da Secretaria de Gestão Administrativa e Financeira (Sgaf) do município.

Em coletiva de imprensa, a tucana anunciou que não fará indicação política ou pessoal: o novo secretário será escolhido por meio de um chamamento público.

“O serviço público está se inovando a cada dia. O prefeito de Porto Alegre, Nelson Marchezan (PSDB), criou um banco de talentos para fomentar seu quadro de servidores. Em Londrina, fizeram uma seleção semelhante a que estamos propondo, mas na área de Educação”, defendeu.

O atual secretário, José Francisco Cruz, deixou o cargo na última sexta-feira (5/5) e a expectativa da gestão Paula é que no final da próxima semana o documento da seleção esteja disponível na página da prefeitura. O resultado deve sair até junho.

Paula Mascarenhas foi eleita em 2016 com o apoio do ex-prefeito Eduardo Leite (PSDB) e tem se destacado como uma das mais modernas gestoras do país: utiliza das redes sociais para definir projetos e como recursos serão aplicados em obras, atende pessoalmente a população em audiências públicas individuais e vai todos os dias a pé para a prefeitura.