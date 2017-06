Prefeita de Bela Vista de Goiás anuncia construção de hospital na cidade

Nárcia Kelly (PTB) afirmou que recursos do programa Goiás na Frente irão para nova unidade de saúde. Município também vai começar a receber obras de infraestrutura

A prefeita de Bela Vista de Goiás, Nárcia Kelly (PTB), afirmou, nesta segunda-feira (19/6) que irá começar a construir um hospital na cidade já nos próximos meses. Segundo ela, a cidade vai aproveitar os recursos do Goiás na Frente para a obra, que é uma grande demanda da população.

“Os primeiros meses foram difíceis, foram um momento de contenção de gastos, de corte de secretarias, mas estou animada e nós já conseguimos muitos recursos, tanto do governo estadual quanto do federal”, contou ela. “A gente tem que administrar com muita cautela, não posso gastar com aquilo que não é essencial, mas a gente já tem condições de iniciar obras.”

Além do hospital, que, garante ela, vai começar a ser construído “o mais rápido possível”, a cidade também terá obras de recapeamento, asfalto e poços artesianos — que, assinala, serão feitos com verbas de emendas do deputado federal Jovair Arantes (PTB). A demanda por infraestrutura inclui também a zona rural, cujos moradores pedem principalmente que as estradas sejam asfaltadas.

“Vou fazer uma licitação, comprar patrola para ajudar a arrumar as estradas, porque nossa zona rural é muito grande. Como eu sou nascida e criada lá, quero priorizar a recuperação dessas estradas vicinais, para valorizar o escoamento da produção e melhorar o transporte escolar das crianças”, afirmou a prefeita.