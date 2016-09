Preço dos novos fones de ouvido sem fio da Apple vira piada nas redes sociais

Na loja online da Apple, acessório está sendo vendido por R$ 1.399, podendo ser dividido em até 12 vezes de R$ 116,58

A divulgação dos iPhones 7 e 7 Plus tomou conta das redes sociais nesta quarta-feira (7/9). Aproveitando o “buzz”, a Apple já colocou à venda os Air Pods, fones de ouvido sem fios desenvolvidos para os novos modelos.

O preço do novo acessório, no entanto, pegou os brasileiros de surpresa. Na loja online da empresa no Brasil os fones de ouvidos estão sendo vendido por R$ 1.399, podendo ser divididos em até 12 vezes de R$ 116,58.

com R$1399,00 da pra comprar 2 moto g com bateria que dura 6 dias e com 2 fone de ouvido — snapchat: rodpocket (@rodpocket) September 7, 2016

eu to perplexo ainda com a cara de pau da apple de colocar esse preço num fone — matheus (@mattmurdocki) September 7, 2016

eu to rindo muito quem vai ser o idiota de pagar 1400 reais num fone sem fio pra perder ele em uma semana — matheus (@mattmurdocki) September 7, 2016

acabei de economizar 1.500 reais pic.twitter.com/ODDIbNIKXQ — Amanda (@amandabbk) September 7, 2016

eu choro pra pagar R$15 em um fone da philips vcs juram que eu vou pagar R$1.399 em um fone que eu vou perder no dia que eu comprar? — rebeca (@bexnotmader) September 7, 2016

Um fone que custa dois salários mínimos isso não existe #AppleEvent pic.twitter.com/BAmYjUC5tY — barbiezinha (@oicaioon) September 7, 2016

vou guardar meu fone pra mostrar pros meus netos #AppleEvent — naju (@kylieszinha) September 7, 2016