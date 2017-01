PR planeja apoiar José Eliton ao governo e bancar Magda Mofatto ao Senado em 2018

Presidente regional do partido, Flávio Canedo explicou que apesar de participar de gestão do PMDB em Goiânia, legenda continua apoiando candidato do governo

O presidente do PR de Goiás, Flávio Canedo, afirmou ao Jornal Opção nesta quarta-feira (25/1) que o fato de Felisberto Tavares (PR) ter assumido a Secretaria Municipal de Trânsito (SMT) não significa que o partido deve compor com o PMDB para 2018. A tendência, declarou, é continuar na base.

Segundo ele, ter um cargo na gestão Iris Rezende (PMDB) não indica qualquer problema com o PSDB. “Do mesmo modo que Marconi [Perillo, PSDB] tem uma boa relação com o prefeito, o PR também busca uma boa relação”, explicou. O presidente estadual do PR disse, ainda, que não há nenhum problema — “pelo contrário, há admiração” — com o candidato do governo para 2018, o vice-governador José Eliton (PSDB).

Em relação ao projeto do partido para as próximas eleições, Canedo garantiu que o objetivo da legenda é que a deputada federal Magda Mofatto (PR) dispute uma eleição majoritária. “Vamos tentar. Isso não quer dizer que vai dar certo, mas Magda vai tentar uma majoritária”, defendeu.