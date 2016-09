“Povo quer mudança, cansou de ser enganado com as velhas propostas”, diz Vanderlan

Candidato do PSB diz que cresciemento em pesquisas de intenção de voto se deve à campanha bem feita, em sintonia com a população

O candidato a prefeito de Goiânia, Vanderlan Cardoso (PSB) afirmou na manhã deste domingo (18/9) que o eleitor da capital goiana quer mudança, “não quer ser mais enganado com propostas que já foram feitas em outras épocas e não foram realizadas”.

Em entrevista durante visita à feira do Cepal do Jardim América, o candidato mostrou entusiasmo com esta reta final de campanha disse ainda que pretende continuar com a mesma estratégia até o final. “A militância animada, empolgada, um exército de candidatos a vereadores que estão nas ruas, participando. A estratégia é continuar com nossas reuniões, caminhadas, gravando para o horário eleitoral. É ouvindo o povo, dialogando e mostrando isso. Nossa campanha está com a cara do povo”.

O pessebista foi o único a apresentar crescimento fora da margem de erro nas duas últimas pesquisas de intenções de votos divulgadas em Goiânia.

Na pesquisa Serpes / O Popular divulgada neste domingo (18/9), Vanderlan cresceu de 21,1% para 27,1% nas intenções de votos, se aproximando do primeiro colocado, o candidato Iris Rezende (PMDB), que oscilou em 37%. Em cenário de segundo turno entre os dois candidatos mais bem colocados, Iris e Vanderlan aparecem empatados tecnicamente com 43% e 42% das intenções de votos, respectivamente. (Confira dados completos da pesquisa).

O levantamento Serpes confirma cenário indicado pela pesquisa Ibope, divulgada na última sexta-feira (16/9).

Para Vanderlan, “a ascensão nas pesquisas é resultado de um trabalho bem realizado, fizemos uma pré-campanha bem planejada, desenvolvemos projetos em debate com a população e agora estamos colhendo os resultados.”

Segundo ele, a expectativa é de que, até o dia das eleições, em duas semanas no próximo dia 2 de outubro, deva aparecer em primeiro colocado nas pesquisas de intenções de votos, à frente do atual primeiro colocado, Iris Rezende (PMDB). “Da forma que estamos trabalhando, com a população aceitando bem as nossas propostas, devemos chegar ao primeiro turno em primeiro lugar nas pesquisas” afirmou.