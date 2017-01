Posto na T-9 é alvo de fiscalização suspeito de misturar água e sujeira ao combustível

Procon Goiás aguarda teste de laboratório para confirmar adulteração de óleo diesel

Um posto de combustível localizado na Avenida T-9, no Setor Sudoeste, em Goiânia, foi alvo de fiscalização pelo Procon Goiás no início da tarde desta quinta-feira (5/1). Denúncias de clientes dão conta que o local adulterava o óleo diesel.

Conforme relatos, os motoristas que abasteciam no local acabavam tendo problemas quanto ao funcionamento dos veículos. Alguns dos clientes, inclusive, relata o órgão de fiscalização, levaram os carros a oficinas mecânicas, sendo identificado água e sujeira no óleo diesel.

Ao Jornal Opção, o Procon Goiás confirmou indícios de adulteração no produto e informou que aguarda teste de laboratório para saber a composição do óleo diesel comercializado no posto. Caso seja comprovadas as suspeitas, o estabelecimento pode ser autuado, a bomba interditada e os responsáveis pelo posto podem responder a um processo administrativo.