Posto de gasolina pega fogo em Caldas Novas

Chamas chegaram a atingir um dos tanques de combustível. Ninguém ficou ferido

Um posto de combustíveis na cidade Caldas Novas, no Sul do Estado, pegou fogo na tarde desta terça-feira (7/2). Imagens e vídeos de internautas mostram o local em chamas, enquanto ao menos quatro equipes do Corpo de Bombeiros tentam controlar o incêndio.

Conforme informações da corporação, o fogo chegou a atingir um dos tanques do posto. Os bombeiros, no entanto, isolaram toda a área e conseguiram controlar as chamas evitando possíveis explosões.

Não há notícias de feridos e ainda não existem informações sobre as causas do incêndio.