“Portas da base estão abertas para Maguito e Daniel Vilela”, diz Lincoln Tejota

Para deputado do PSD, ex-prefeito de Aparecida e deputado federal são dois quadros qualitativos do PMDB

O deputado estadual Lincoln Tejota (PSD) afirmou ao Jornal Opção que é prematuro dizer que a base aliada ao governo estadual estará unida em 2018, pois os partidos ainda estão avaliando os cenários.

“Agora é o momento de discutir, analisar e compor. Afunilamento só no final do ano… Nós do PSD não queremos fechar nenhuma porta, pois o próprio governador [Marconi Perillo] tem fomentado uma proximidade com o PMDB”, explicou.

Mesmo assim, o pessedista defende a candidatura do vice-governador José Eliton (PSDB), pois “avalia como o nome que mais tem se despontado” e, até hoje, o único pré-candidato ao governo de Goiás no ano que vem.

Segundo ele, além de braço-direito de Marconi Perillo, o vice tem demonstrado grande habilidade política e de gestão. “Sempre participativo, José Eliton desenvolveu um grande trabalho nas secretarias de Desenvolvimento e Segurança Pública, além de ter ajudado a nós, deputados, em todas as áreas do governo. Isso demonstra que tem as credenciais para suceder nosso líder maior”, lembrou.

Apesar do senador Ronaldo Caiado (DEM) dar sinais de que pretende disputar, o PMDB — seu principal aliado — já mandou avisar que terá candidato próprio e, para Tejota, a própria oposição precisa discutir internamente.

“Portanto, é natural que a base se volte para fortalecer o vice-governador, não sei se chegará unida em 2018, pois os grandes partidos buscam espaço para se viabilizar. PTB, PP, PSB, PR… Vai depender da maestria do governador e a desenvoltura de José Eliton, que já estão trabalhando”, completou.

Sobre uma possível aliança entre a base marconista e o PMDB, Lincoln Tejota diz que tem amizade com os deputados peemedebistas e não vê dificuldade. “As portas também estão abertas para receber Maguito e Daniel Vilela, são dois grandes homens, com uma história importante para nosso estado”, arrematou.